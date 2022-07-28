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Названа причина требования Роскомнадзора отозвать регистрацию «Новой газеты»

В Роскомнадзоре сообщили, что «Новая газета» не предоставила устав редакции в сроки

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Роскомнадзоре заявили, что обращение в суд с иском к «Новой газете» связано с тем, что издание не предоставило устав редакции в установленные законом сроки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Регулятор назвал непредоставление «Новой газетой» устава редакции в срок причиной его требования отозвать регистрацию СМИ.

Ранее 28 июля Роскомнадзор направил иск о признании регистрации СМИ у «Новой газеты» недействительной. Позже пресс-секретарь главного редактора «Новой газеты» Надежда Прусенкова заявила, что издание знает об иске Роскомнадзора и уже выстроило линию защиты для суда с ведомством.

В марте редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы. Это произошло после того, как сотрудники издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом. Вслед за этим часть журналистов издания запустили отдельное медиа — «Новая газета. Европа». Позже его сайт был заблокирован Роскомнадзором.

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Асель Минбаева
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