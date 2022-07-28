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Роскомнадзор потребовал признать регистрацию «Новой газеты» недействительной

Роскомнадзор направил иск об отзыве регистрации СМИ у «Новой газеты»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Роскомнадзор направил иск об отзыве регистрации СМИ у «Новой газеты». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Басманный суд Москвы.

«В суд 26 июля поступил иск Роскомнадзора к "Новой газете" о признании регистрации средства массовой информации недействительной», — говорится в сообщении инстанции.

Ранее 6 июля суд в Москве оштрафовал «Новую газету» на 300 тысяч рублей за распространение недостоверной информации. Отмечалось, что протокол в отношении издания был составлен из-за видеообращения его главреда Дмитрия Муратова. Ролик был размещен на сайте издания, однако позже был удален по требованию Роскомнадзора.

До этого Хамовнический суд Москвы наложил штраф на журналиста «Новой газеты» Илью Азара за дискредитацию действий российской армии. Поводом стала его публикация в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В марте редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы. Это произошло после того, как сотрудники издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом. Вслед за этим часть журналистов издания запустили отдельное медиа, «Новая газета. Европа». Позже его сайт был заблокирован Роскомнадзором.

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Асель Минбаева
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