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В «Новой газете» ответили на иск об отзыве регистрации СМИ

«Новая газета» заявила, что уже выстроила линию защиты для суда с Роскомнадзором
Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Пресс-секретарь главного редактора «Новой газеты» Надежда Прусенкова заявила, что издание знает об иске Роскомнадзора и уже выстроило линию защиты для суда с ведомством. Ее комментарий передает РИА Новости.

«Знает», — ответила Прусенкова на вопрос о том, известно ли редакции о требовании Роскомнадзора признать регистрацию СМИ у «Новой газеты» недействительной.

Ранее 28 июля стало известно, что Роскомнадзор направил в Басманный суд Москвы иск об отзыве регистрации СМИ у «Новой газеты».

В марте редакция «Новой газеты» объявила о приостановке работы. Это произошло после того, как сотрудники издания получили второе предупреждение от Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом. Вслед за этим часть журналистов издания запустили отдельное медиа, «Новая газета. Европа». Позже его сайт был заблокирован Роскомнадзором.

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Асель Минбаева
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