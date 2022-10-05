В Госдуме назвали опрометчивым вероятное размещения в Польше ядерного оружия

Депутат Белик назвал опрометчивым шагом вероятное размещение в Польше ядерного оружия

Размещение в Польше ядерного оружия станет опрометчивым шагом. Так на предложение Варшавы разместить на территории страны ядерное оружие блока НАТО отреагировал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводят «Известия».

По словам парламентария, США в последнее время активно используют тему ядерного оружия. При этом Польша готова «подыгрывать Штатам во всем».

«Американские ядерные бомбы уже хранятся на базах нескольких стран Европы, в том числе в Германии, но именно Польша — это страна, которая непосредственно граничит с Россией», — сказал депутат.

Он объяснил, что вероятное размещение Польшей ядерного оружия станет опрометчивым шагом для варшавских властей, а Россия в свою очередь будет вынуждена соответствующим образом отреагировать.

4 октября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) Ярослав Качиньский предложил разместить в стране ядерное оружие НАТО. Затем 5 октября президент Польши Анжей Дуда заявил о желании присоединиться к программе совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО — Nuclear Sharing, а также уточнил, что по этой теме сейчас ведутся переговоры.