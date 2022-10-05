Овечкин рассказал об успехах четырехлетнего сына в хоккее

Александр Овечкин рассказал, что его сын выполнял хоккейные трюки в два года

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин рассказал об успехах четырехлетнего сына Сергея в хоккее. Его слова приводит журнал Hello.

«У нас есть видео, где он в два года подбрасывает шайбу на крюке, она переворачивается в воздухе, и он ее ловит. Даже взрослым не всегда удается этот трюк», — поделился хоккеист. Он добавил, что сын взял в руки клюшку, как только начал хорошо ходить.

Овечкин отметил, что его сын очень любит хоккей, но в семье его не подталкивают к занятиям этим видом спорта. «Что выберет, то выберет», — подчеркнул нападающий.

Овечкин — воспитанник московского «Динамо». В 2005 году он перешел в «Вашингтон», в составе которого выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. Россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги и является лучшим европейским хоккеистом по этому показателю. Вместе с супругой Анастасией хоккеист воспитывает двух сыновей — четырехлетнего Сергея и двухлетнего Илью.