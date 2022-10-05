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В России разъяснили условия мобилизации детей одиноких родителей

В России детей одиноких родителей не будут мобилизовать, если за ними некому ухаживать

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В России единственных детей одиноких родителей не станут мобилизовать, если за ними некому ухаживать. Такое разъяснение приводится на правительственном портале «Объясняем.рф».

Так, согласно данным портала, гражданина не могут призвать на службу, если он занят постоянным уходом за родителем, нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем постоянном уходе либо имеющим инвалидность I группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону осуществлять такой уход.

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«Подтверждением факта осуществления такого ухода является заключение федерального учреждения медико-социальной экспертизы о постороннем постоянном уходе либо справка об инвалидности I группы», — указали на портале «Объясняем.рф».

Ранее стало известно, что удостоверение об отсрочке от мобилизации можно получить в военно-учетном столе. Бланки удостоверений о «брони» предприятия получают в военном комиссариате.

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Анна Щербакова
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