Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Российский генерал назвал способ ответить на удары американских HIMARS

Генерал Чиркин заявил, что на удары американских HIMARS можно ответить «Пересветом»

Фото: Министерство обороны РФ

Экс-главком Сухопутных войск генерал-полковник Владимир Чиркин считает, что «пружина» в конфликте на Украине сжимается и российские войска в скором времени нанесут решительный удар. Об этом он заявил в беседе с MK.RU.

По его словам, противник располагает серьезным вооружением, способным наносить высокоточные удары, в том числе американскими реактивными системами залпового огня HIMARS, а также гаубицами M777 калибра 155 миллиметров.

В ответ на это, по словам Чиркина, Вооруженным силам России следует «применять что-то новое». «Хотелось бы спросить: а где наш лазерный комплекс "Пересвет"? (...) Который может засвечивать оптикоэлектронные спутники на геостационарной орбите, (...) который может сбивать любые летательные аппараты», — назвал он возможный способ ответа.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

На замечание журналиста о том, что таким образом противостояние переместится в космос, генерал подчеркнул, что Вашингтон ни в одном из конфликтов не беспокоился о соблюдении международных правил и миролюбивых принципов.

18 мая бывший вице-премьер, а ныне глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил, что лазерное оружие, которое может поражать беспилотники, начало поступать в российские войска, первые образцы уже используются.

«Пересвет» — комплекс российского лазерного оружия. Большая часть информации о нем засекречена, однако, по оценкам экспертов, он выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о переформатировании специальной военной операции в КТО
Названа самая модная модель пуховика
Дерматолог назвала веские причины отказа от загара в солярии
Россиянам раскрыли реальную ситуацию с выдачей виз в Европу
Стало известно об обысках у активистов движения «Голос»
Российский генерал назвал способ ответить на удары американских HIMARS
Воспитателя российского лагеря обвинили в избиении детей скакалкой и кулаками
Новые нефтяные антироссийские санкции ЕС разъяснили
Херсонские власти эвакуировали жителей сел в «серой зоне»
Названа причина отсутствия песен Пугачевой в эфире «Русского радио»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.