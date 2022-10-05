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Российский подполковник заставил подчиненных взять кредиты и попал под следствие

В Уфе подполковник полиции заставил трех сотрудников МВД взять кредиты на 2 млн рублей

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Уфе подполковник полиции заставил трех подчиненных взять кредиты на два миллиона рублей и попал под следствие. Об этом в среду, 5 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

Ему предъявили обвинение в мошенничестве.

По сведениям издания, он, занимая должность замначальника отдела полиции №5, с 2020 года выманивал деньги у коллег. Так как у сотрудников МВД таких крупных сумм не было, он заставлял их брать кредиты в банках. У одного майора он занял полмиллиона рублей, у второго — 700 тысяч. У дежурной изолятора временного содержания (ИВС) он взял 800 тысяч рублей.

Когда сотрудники поняли, что начальник не собирается возвращать им деньги, они написали на него заявление.

Ранее сообщалось, что в Татарстане российского подполковника и двух его подчиненных отправили в колонию за взятки.

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Елизавета Новикова
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