Стало известно о прекращении действия полисов ОМС мобилизованных

У мобилизованных полисы ОМС прекращают действие, далее за них ответственен Военмедстрах

Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) у граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, прекращают действие. Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

Уточняется, что полис ОМС мобилизованного военнослужащего недействителен. По сведениям портала, с момента призыва за военнослужащего несет ответственность Военно-медицинская страховая компания (Военмедстрах).

Ранее стало известно о содержимом аптечки для мобилизованных россиян. По информации челябинского губернатора Алексея Текслера, в ней содержатся антибиотик широкого спектра действия, обезболивающие и жаропонижающие средства, противоязвенные препараты, препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также средства от насморка. Кроме того, в аптечке для мобилизованных есть перевязочные материалы, антисептики, стерильные салфетки и повязки.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября.