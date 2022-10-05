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Стало известно о прекращении действия полисов ОМС мобилизованных

У мобилизованных полисы ОМС прекращают действие, далее за них ответственен Военмедстрах
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) у граждан, подпадающих под частичную мобилизацию, прекращают действие. Об этом сообщается на правительственном портале «Объясняем.рф».

Уточняется, что полис ОМС мобилизованного военнослужащего недействителен. По сведениям портала, с момента призыва за военнослужащего несет ответственность Военно-медицинская страховая компания (Военмедстрах).

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Ранее стало известно о содержимом аптечки для мобилизованных россиян. По информации челябинского губернатора Алексея Текслера, в ней содержатся антибиотик широкого спектра действия, обезболивающие и жаропонижающие средства, противоязвенные препараты, препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также средства от насморка. Кроме того, в аптечке для мобилизованных есть перевязочные материалы, антисептики, стерильные салфетки и повязки.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране с 21 сентября.

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Анна Щербакова
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