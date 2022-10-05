ВСУ рассказали о приказе добивать раненых сослуживцев и расстреливать дома мирных жителей

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассказали о приказе добивать раненых сослуживцев и расстреливать дома мирных жителей. Видео с обращением украинских военных выложил в Telegram-канал депутат Верховной Рады Ураины Илья Кива.

«Село (название населенного пункта вырезано в видео — прим. «Ленты.ру») — там гражданских людей нет: расстреливайте все дома, окна, автомобили, забрасывайте гранаты в погреба», — такой приказ отдало украинское командование 25-й бригаде.

Военный на видео подчеркнул, что на следующее утро бригада увидела, как из этих погребов вышли люди, среди которых была молодая женщина с трехмесячным ребенком. По его словам, это был преступный приказ.