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ВСУ рассказали о приказе добивать раненых сослуживцев

ВСУ рассказали о приказе добивать раненых сослуживцев и расстреливать дома мирных жителей

Кадр: телеграм-канал «Илья Кива - ZOV КРОВИ»

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассказали о приказе добивать раненых сослуживцев и расстреливать дома мирных жителей. Видео с обращением украинских военных выложил в Telegram-канал депутат Верховной Рады Ураины Илья Кива.

«Село (название населенного пункта вырезано в видео — прим. «Ленты.ру») — там гражданских людей нет: расстреливайте все дома, окна, автомобили, забрасывайте гранаты в погреба», — такой приказ отдало украинское командование 25-й бригаде.

Военный на видео подчеркнул, что на следующее утро бригада увидела, как из этих погребов вышли люди, среди которых была молодая женщина с трехмесячным ребенком. По его словам, это был преступный приказ.

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Алевтина Запольская
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