Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Полная блогерша повторила наряд Оливии Родриго и затмила ее

Плюс-сайз-блогерша Стурино повторила наряд Оливии Родриго с мини-юбкой и затмила ее

Фото: @katiesturino

Плюс-сайз-блогерша повторила наряд поп-исполнительницы Оливии Родриго и порадовала подписчиков. Соответствующий материал публикует The Sun.

Пользовательница сети Кэйти Стурино опубликовала в соцсетях фотографию певицы, на которой она запечатлена в винтажной футболке D.A.R.E, полосатом кардигане, мини-юбке и ботинках бренда Dr. Marten. Инфлюэнсер, в свою очередь, воссоздала образ знаменитости с помощью похожих по стилю вещей, и поделилась результатом с фанатами.

«Помните, что выражение "у кого получилось одеться лучше", на самом деле ухудшает нашу самооценку!» — подчеркнула девушка, выступающая за идеи бодипозитива и инклюзивности. Поклонники восхитились ее коллажем в многочисленных комментариях. «Ты доказала, что полные люди могут одеваться стильно», «Ты выглядишь даже лучше», «Просто вау», «Ты затмила Оливию», — высказывались они.

В августе полная блогерша Кристина также повторила образ жены Джастина Бибера, модели Хейли Бибер и затмила ее. На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в облегающих топе и шортах зеленого цвета. Кроме того, она повязала вокруг бедер белую кофту и надела объемную рубашку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии
Зафиксированы последствия миссии DART
Агроном перечислила правила посадки тюльпанов осенью
В МАГАТЭ отреагировали на передачу Запорожской АЭС России
Блогерша пришла к врачу с жалобой на запор и узнала о позднем сроке беременности
Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций
Российского полицейского осудили на 6,5 года за аварию и мошенничество
В шести регионах России недосчитались безрискового жилья в новостройках
Мишустин назначил нового замминистра образования
Телеведущий Корчевников объяснил слезы в прямом эфире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.