Полная блогерша повторила наряд Оливии Родриго и затмила ее

Плюс-сайз-блогерша Стурино повторила наряд Оливии Родриго с мини-юбкой и затмила ее

Плюс-сайз-блогерша повторила наряд поп-исполнительницы Оливии Родриго и порадовала подписчиков. Соответствующий материал публикует The Sun.

Пользовательница сети Кэйти Стурино опубликовала в соцсетях фотографию певицы, на которой она запечатлена в винтажной футболке D.A.R.E, полосатом кардигане, мини-юбке и ботинках бренда Dr. Marten. Инфлюэнсер, в свою очередь, воссоздала образ знаменитости с помощью похожих по стилю вещей, и поделилась результатом с фанатами.

«Помните, что выражение "у кого получилось одеться лучше", на самом деле ухудшает нашу самооценку!» — подчеркнула девушка, выступающая за идеи бодипозитива и инклюзивности. Поклонники восхитились ее коллажем в многочисленных комментариях. «Ты доказала, что полные люди могут одеваться стильно», «Ты выглядишь даже лучше», «Просто вау», «Ты затмила Оливию», — высказывались они.

В августе полная блогерша Кристина также повторила образ жены Джастина Бибера, модели Хейли Бибер и затмила ее. На размещенных кадрах инфлюэнсерша предстала в облегающих топе и шортах зеленого цвета. Кроме того, она повязала вокруг бедер белую кофту и надела объемную рубашку.