Пушков заявил о контрударе России по планам Запада

Сенатор Пушков назвал планы по сокращению добычи нефти ОПЕК+ контрударом России по Западу

Член Совфеда Алексей Пушков заявил, что решение России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+ о значительном сокращении добычи нефти станет контрударом по планам Запада. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам сенатора, так Москва ответит на введение странами ЕС потолка цен на российские энергоресурсы.

«Это станет прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею "потолков" как таковую. Контрудар в ответ на удар», — заявил политик.

Пушков добавил, что в энергетические войны начали «втягиваться» новые страны.

Ранее Financial Times сообщил, что Россия, Саудовская Аравия и другие производители примут о значительном сокращении добычи нефти на заседании ОПЕК+ 5 октября. По информации источников, Москва и Эр-Рияд настаивают на сокращении добычи от 1 до 2 миллионов баррелей в сутки, однако точный объем пока обговаривается. Аналитики прогнозируют, что такой шаг спровоцирует ответ со стороны США, в том числе высвобождение нефти из стратегических резервов.