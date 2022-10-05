На польском телевидении Путина провозгласили президентом Украины

Польский телеканал по ошибке назвал президента России Владимира Путина президентом Украины

Самый рейтинговый польский телеканал Polsat по ошибке провозгласил президента России Владимира Путина президентом Украины. Первым на ошибку телевизионных журналистов обратило внимание издание Shot в своем Telegram-канале.

«В сети расходится видео с фейлом на польском ТВ. Журналисты программы "События" допустили "небольшую" ошибочку в титре Путина», — написало издание.

Сюжет был посвящен выступлению российского лидера на митинг-концерте, организованном на Красной площади 30 сентября в честь принятия в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. При это в титре, которым сопроводили появление Путина на экране, российского лидера назвали президентом Украины.

В своем выступлении Путин, назвал историческим день присоединения к России четырех новых регионов. Он завершил свое выступление на словами «победа будет за нами». По данным МВД в митинг-концерте приняло участие 180 тысяч человек.

Согласно данным Nielsen Audience Measurement за март 2019 года, Polsat является самым рейтинговым коммерческим телеканалом Польши. Его доля на польском телевизионном рынке составляет 10,69 процента. Телеканал начал вещание в декабре 1992 года.