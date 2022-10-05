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Путин пообещал стабилизацию ситуации в Донбассе

Президент России Путин заявил, что ситуация в Донбассе будет стабилизирована

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Ситуация в Донбассе будет стабилизирована, и Россия сможет спокойно развивать эти территории. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства также сообщил, что план помощи новым российским территориям будет комплексным, включая образование, медицинскую помощь и спорт.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, на которых большинство их жителей высказались за то, чтобы стать частью России. 30 сентября в Кремле прошла церемония, на которой Путин подписал договоры о вхождение этих регионов в состав страны. 3 и 4 октября документы были ратифицированы Госдумой и Советом Федерации. 5 октября президент подписал федеральные конституционные законы о вхождении регионов состав России на правах субъектов.

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Константин Лысяков
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