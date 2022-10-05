Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России

Путин заявил, что в новых регионах России нужно провести массовую диспансеризацию детей

В четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях — нужно провести массовую диспансеризацию детей. С таким поручением на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» выступил президент Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

«Многие из них [детей] не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи», — сказал Путин.

Глава государства также поручил продумать организацию отдыха несовершеннолетних из новых четырех субъектов страны во время осенних каникул.

5 октября Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России четырех новых регионов. 3 октября за ратификацию договоров о включении регионов в состав России проголосовала Госдума, 4 октября документы одобрил Совет Федерации.

Согласно указам президента, руководить ДНР будет Денис Пушилин, ЛНР — Леонид Пасечник, Запорожской областью — Евгений Балицкий, Херсонской областью — Владимир Сальдо. До выборов они будут работать в статусе временно исполняющих обязанности.