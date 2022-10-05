В «Роскосмосе» оценили необходимость продолжения международного сотрудничества

«Роскосмос» выступил за продолжение международного сотрудничества

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, оценивая необходимость продолжения международного сотрудничества в космосе, рассказал, что Россия выступает за данную инициативу. Он подчеркнул, что данное решение не зависит от того, как долго страна собирается принимать участие в проекте Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости.

«Как долго (Россия будет участвовать в проекте МКС — прим. «Ленты.ру») будет зависеть прежде всего от технического аспекта. Мы начали сотрудничество много лет назад, больше сорока лет назад и будем продолжать его так долго, как я могу только представить», — заявил представитель российской госкорпорации.

По его словам, Россия собирается оставаться в проекте МКС до тех пор, пока не появится инфраструктура, способная ее заменить. Он также добавил, что «Роскосмос» приступил к разработке дизайна новой станции.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году.