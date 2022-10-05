Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В «Роскосмосе» оценили необходимость продолжения международного сотрудничества

«Роскосмос» выступил за продолжение международного сотрудничества
Сергей Крикалев

Сергей Крикалев. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, оценивая необходимость продолжения международного сотрудничества в космосе, рассказал, что Россия выступает за данную инициативу. Он подчеркнул, что данное решение не зависит от того, как долго страна собирается принимать участие в проекте Международной космической станции (МКС), сообщает РИА Новости.

«Как долго (Россия будет участвовать в проекте МКС — прим. «Ленты.ру») будет зависеть прежде всего от технического аспекта. Мы начали сотрудничество много лет назад, больше сорока лет назад и будем продолжать его так долго, как я могу только представить», — заявил представитель российской госкорпорации.

По его словам, Россия собирается оставаться в проекте МКС до тех пор, пока не появится инфраструктура, способная ее заменить. Он также добавил, что «Роскосмос» приступил к разработке дизайна новой станции.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российский генерал указал Генштабу на «главную проблему» армии
Потолок цен на российскую нефть назвали плохой идеей
НАСА заявило о желании продлить программу перекрестных полетов с Россией
В Британии выступили против участия России в расследовании по «Северному потоку»
Россия обвинила США и НАТО в угрозе безопасности из-за отказа Киева от диалога
В «Роскосмосе» оценили необходимость продолжения международного сотрудничества
Легионер клуба КХЛ заявил о желании уехавших чешских игроков вернуться в лигу
80-летнего мужчину приговорили к 30 годам тюрьмы за убийство 46-летней давности
В Израиле госпитализировали экс-премьера
Сирия сменила посла в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.