В России оценили готовность к высадке космонавтов на Луну

Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году

Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, выступая на Днях космической науки в Институте космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН), передает РИА Новости.

«В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", "27", "28", и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов», — оценил готовность глава «Роскосмоса».

В сентябре руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов сообщил, что Россия может на один-два года перенести запуск миссий «Луна-26», «Луна-27», «Луна-28» к естественному спутнику Земли.

В том же месяце Борисов заявил, что для реализации лунной миссии России нужна обитаемая станция и сверхтяжелая ракета для доставки оборудования.