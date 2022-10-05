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Аутсайдер Первой лиги выбил «Рубин» Слуцкого из Кубка России

Казанский «Рубин» проиграл «Волге» со счетом 1:2 и выбыл из Кубка России по футболу

Фото: fcvu.ru

Ульяновская «Волга» выбила казанский «Рубин» из Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда Леонила Слуцкого проиграла аутсайдеру Первой лиги со счетом 1:2 и выбыла из турнира. Единственный мяч «Рубина» забил Кирилл Косарев, у «Волги» отличились Кирилл Морозов и Александр Сапета.

Для казанского клуба это поражение стало третьим подряд. Ранее команда уступила ярославскому «Шиннику» и тульскому «Арсеналу» в матчах Первой лиги.

Встречи 1/16 финала Кубка России пройдут 2 ноября. Соперник «Волги» на этом этапе определится позднее, после жеребьевки.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале турнира красно-белые обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1. Для «Спартака» эта победа в Кубке стала первой за 19 лет. До этого команде удалось завоевать трофей в сезоне-2002/2003.

Ксения Курашкина
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