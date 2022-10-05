Аутсайдер Первой лиги выбил «Рубин» Слуцкого из Кубка России
Ульяновская «Волга» выбила казанский «Рубин» из Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Команда Леонила Слуцкого проиграла аутсайдеру Первой лиги со счетом 1:2 и выбыла из турнира. Единственный мяч «Рубина» забил Кирилл Косарев, у «Волги» отличились Кирилл Морозов и Александр Сапета.
Для казанского клуба это поражение стало третьим подряд. Ранее команда уступила ярославскому «Шиннику» и тульскому «Арсеналу» в матчах Первой лиги.
Встречи 1/16 финала Кубка России пройдут 2 ноября. Соперник «Волги» на этом этапе определится позднее, после жеребьевки.
Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале турнира красно-белые обыграли московское «Динамо» со счетом 2:1. Для «Спартака» эта победа в Кубке стала первой за 19 лет. До этого команде удалось завоевать трофей в сезоне-2002/2003.