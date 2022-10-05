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США обвинили в стремлении повысить долю своих энергоресурсов в ЕС путем санкций

Дипломат Гаврилов: США повышают долю своих энергоресурсов на рынке стран ЕС в ущерб им

Фото: Bing Guan / Reuters

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выступил с обвинениями в адрес США из-за того, что они принуждают страны Евросоюза вводить новые санкции в отношении Москвы, тем самым стараясь увеличить свою долю на рынке энергоресурсов в Европе, сообщается на сайте МИД России.

«На фоне постепенной утраты влияния на международной арене руководство США пытается сплотить вокруг себя зависимые страны наращиванием антироссийской истерии. В Вашингтоне при этом преследуют собственные корыстные цели. Принуждением европейских союзников к ужесточению санкционного давления на Россию американская администрация стремится повысить собственную долю на рынке энергоресурсов ЕС в ущерб экономике партнеров», — заявил дипломат.

По мнению Гаврилова, именно с этой целью произошел целенаправленный вывод из строя морских газопроводов системы «Северный поток».

Ранее вице-премьер России Александр Новак рассказал, что Европа может получать газ по одной нитке «Северного потока-2», которая уцелела после недавних взрывов. При этом он подчеркнул, что расследование происшествий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» должно происходить с участием российских специалистов, но пока операторы, «Газпром» и Ростехнадзор не допущены.

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Марина Совина
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