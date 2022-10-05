Синоптик объяснил столбы желтого света в Москве и Белгороде

Синоптик Леус объяснил столбы света в Москве и Белгороде атмосферным явлением

Столбы желтого света, которые заметили жители Москвы и Белгорода 4 октября, — обычное атмосферное явление. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет РБК.

«На самом деле световые столбы наблюдавшиеся в небе это оптическое явления в атмосфере, которое и носит такое название "световой столб". Световые столбы в атмосфере это оптическое явление в атмосфере, один из видов гало, создающийся преломлением света на ледяных кристаллах», — объяснил Леус.

По его словам, такие явления появляются, когда солнце или луна находятся низко над горизонтом в момент восхода или захода небесного тела. При этом подобный столб света может появиться из-за света фары автомобиля, прожектора уличного освещения или тепличного хозяйства.

Чаще всего световые столбы наблюдаются в зимний период — тогда при минусовых температурах влага в атмосфере находится в виде ледяных кристаллов. При этом сейчас, даже когда за окном не мороз, на высоте одного километра от земли температура воздуха составляет ниже нуля градусов, в связи с чем образование ледяных кристаллов там вполне возможно.

«Этот факт объясняет и то, что в зимнее время световые столбы видны практически от поверхности Земли, а сегодня наблюдались на некоторой высоте от нее», — подытожил специалист.

Стобы желтого света жители Белгорода заметили вечером 4 октября. Жители тогда предположили, что это могут быть прожекторы или природное явление. То же самое увидели и в столице.