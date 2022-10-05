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Двоих россиян осудят за убийство помогавшего им строить баню знакомого

В Свердловской области двоих мужчин осудят за убийство строившего с ними баню знакомого

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Свердловской области 32-летнего и 33-летнего местных жителей осудят за убийство знакомого. Об этом в среду, 5 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Марина Канатова.

По данным ведомства, трое россиян вместе выполняли заказ по строительству бани на участке в СНТ «Заречное». Вечером 31 мая во время совместного употребления спиртного между 33-летним фигурантом и потерпевшим возник конфликт из-за возникшей ранее неприязни. Как позже рассказал следователям обвиняемый, в его адрес прозвучали нецензурные оскорбления.

Услышав о ссоре, второй фигурант ударил потерпевшего, а после того, как тот упал на спину, не менее 16 раз ударил его ногами по голове, ногам, рукам и телу. После этого он сдавил шею жертвы. Затем к нападавшему присоединился его подельник, который стал помогать ему душить избитого мужчину. Сообщники перестали сдавливать ему шею только тогда, когда тот скончался.

Желая скрыть следы преступления, соучастники закопали тело убитого на садовом участке. Позже они испугались, что их могут быстро разоблачить, и перепрятали тело на один из соседних участков.

28 сентября сообщалось, что под Тюменью арестовали бригадира, который застрелил рабочего и бросил его тело в болото.

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Елизавета Новикова
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