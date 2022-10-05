Названы главные особенности покупки недвижимости в Таиланде

При покупке жилья в Таиланде для иностранца не предусмотрено получение гражданства или ВНЖ

В случае, если иностранный гражданин приобретает недвижимость в Таиланде, ему не будут автоматически предоставлять вид на жительство (ВНЖ) или гражданство. Об этой и других главных особенностях покупки жилья в курортной стране «Ленте.ру» рассказали эксперты портала Таиланда Thailand-Real.Estate.

По словам специалистов, единственная доступная привилегия для россиян — Thai Elite Visa, дающая право проживать в стране на протяжении от 5 до 20 лет. Для того, чтобы ее получить, необходимо приобрести недвижимость в стране на сумму в примерно в 10 миллионов тайских бат (около 15,7 миллиона рублей или примерно 300 тысяч долларов) и более. При этом не имеет значения, был ли куплен один объект на достаточную для оформления Thai Elite Visa сумму или несколько, совокупная стоимость которых находится на уровне в 10 миллионов бат или превышает его.

Еще одной значимой особенностью тайского рынка эксперты назвали то, что иностранный гражданин не может владеть землей в собственности — только непосредственно домом или квартирой. Вместо этого он может арендовать земельный участок на срок до 90 лет — такое право собственности называется Leasehold. Для обозначения бессрочного владения квартирой или домом предусмотрен термин Freehold. Специалисты отметили, что в многоэтажных домах иностранцам может принадлежать не более 49 процентов от всей представленной там собственности.

Третья особенность, на которую обратили внимание специалисты — большие сложности с получением ипотеки у иностранцев, которые не являются резидентами страны. Однако альтернативой ей служит рассрочка, которую предоставляют застройщики. Для оплаты квартиры или дома можно воспользоваться услугами российских банков, которые не находятся под зарубежными санкциями.

В сентябре аналитики Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в Таиланде. По их данным, спрос на приобретение недвижимости в стране с их стороны за первые восемь месяцев 2022 года повысился на 69,79 процента относительно того же периода 2021 года.