Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории

Путин: мнения по истории могут быть разными, но стандарт учебников должен быть один

Мнения по истории могут быть разными, однако стандарт учебников по ней должен быть один. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», его слова приводит ТАСС.

«Конечно, должен быть единый стандарт. Мы не можем в одних учебниках писать про Сталинградскую битву в одном ключе, а в других — по-другому. Мнения на этот счет могут быть разные, но стандарт должен быть один», — сказал глава государства.

Ранее Рособрнадзор заявил, что задания, которые будут затрагивать проведение специальной военной операции России на Украине (СВО) появятся в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории после внесения изменений в учебники.

Также стало известно, что с 2023 года в ЕГЭ станет больше заданий на тему истории Великой Отечественной войны. Составители экзаменационных программ сообщили, что этому событию будет посвящено не менее 20 процентов всей проверочной работы