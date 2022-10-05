Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
Мнения по истории могут быть разными, однако стандарт учебников по ней должен быть один. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», его слова приводит ТАСС.
«Конечно, должен быть единый стандарт. Мы не можем в одних учебниках писать про Сталинградскую битву в одном ключе, а в других — по-другому. Мнения на этот счет могут быть разные, но стандарт должен быть один», — сказал глава государства.
Ранее Рособрнадзор заявил, что задания, которые будут затрагивать проведение специальной военной операции России на Украине (СВО) появятся в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории после внесения изменений в учебники.
Также стало известно, что с 2023 года в ЕГЭ станет больше заданий на тему истории Великой Отечественной войны. Составители экзаменационных программ сообщили, что этому событию будет посвящено не менее 20 процентов всей проверочной работы