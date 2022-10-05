Автомобили Tesla лишились важной детали

TechCrunch: Tesla начала производить автомобили без ультразвуковых сенсоров

Tesla заявила, что начала отказываться от ультразвуковых сенсоров при производстве автомобилей Model 3 и Model Y. Об этом сообщает издание TechCrunch.

В корпорации уточнили, что, начиная с октября, все выпускаемые для рынков Северной Америки, Европы, Ближнего Востока и Тайваня автомобили Model 3 и Model Y будут лишены ультразвуковых сенсоров. Отказ от важных деталей является частью стратегии Tesla Vision, согласно которой системы помощи водителю в машинах бренда будут полагаться исключительно на камеры. В 2023 году автоконцерн откажется от датчиков в электромобилях Model S и Model X.

Специалисты объяснили, что электрокары Tesla комплектовались 12 ультразвуковыми датчиками, которые обычно устанавливались на передний и задний бамперы автомобилей. Сенсоры измеряли расстояние до препятствий и корректировали работу автономных систем, например, автопилота. Компания Илона Маска объявила о стратегии Tesla Vision в мае 2021 года.

По словам журналистов издания, решение отказаться от ультразвуковых сенсоров противоречит трендам рынка, согласно которому другие производители наоборот увеличивают количество датчиков на своих автомобилях.

В конце августа Илон Маск анонсировал появление полностью беспилотной Tesla до конца 2022 года. Первоначально Маск обещал выпустить беспилотный автомобиль в 2016 году.