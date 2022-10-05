Две страны приготовились вынести вердикт «Северным потокам»

Radio Sveriges: Дания и Швеция вынесут решающий вердикт о ремонте «Северных потоков»

Решающий вердикт о том, будет ли проводиться ремонт газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» или нет, вынесут шведское и датское правительства, сообщает Шведское радио.

От оператора «Северного потока-2» Nord Stream AG может потребоваться новая заявка властям двух стран для проведения капитального ремонта и замены труб на поврежденных линиях в шведской и датской экономических зонах. С этим могут возникнуть трудности, отмечают эксперты. Хотя Nord Stream не под санкциями, основной владелец газопроводов, «Газпром», находится под ограничениями.

По информации Шведского радио, Nord Stream готовится подать заявку на получение нового разрешения на право проводить ремонт на морском дне. «Если правительство согласится на это, то Швеция и Дания дают России постоянную возможность в будущем использовать поставки газа в качестве средства давления. Если заявка будет отклонена, последствием, вероятно, будет то, что морская вода, проникшая в трубы, вызовет коррозию, которая в конечном итоге разрушит трубы», — считают эксперты.

Ранее Nord Stream 2 AG заявил, что приступит к обследованию газопровода после завершения расследования полицией и снятия оцепления. 26 сентября на «Северных потоках» произошли взрывы. Четыре утечки были зафиксированы в территориальных водах Швеции и Дании. Nord Stream заявил о беспрецедентных разрушениях. В Европе, США и России назвали случившееся диверсией.