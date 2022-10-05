Путин присвоил Кадырову второе за полгода генеральское звание

Президент России Путин присвоил главе Чечни Кадырову звание генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни Рамзану Кадырову звание генерал-полковника, еще полгода назад руководитель региона получил звание генерал-лейтенанта. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за номером 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня», — поделился он. В настоящий момент документ на официальном портале правовой информации не опубликован.

Кадыров поблагодарил Путина за высокую оценку его заслуг. «Это для меня большая честь», — отметил он и пообещал оправдать авансом оказанное доверие.

Полгода назад Кадырову присвоили звание генерал-лейтенанта

В конце марта депутат Государственной Думы Адам Делимханов сообщил, что главе Чечни указом президента России было присвоено звание генерал-лейтенанта. «Без сомнений, глубокоуважаемый глава ЧР Рамзан Ахматович — это истинный патриот своего народа и государства, который многие годы служит верой и правдой интересам Родины!» — рассказал он.

Сам Кадыров сообщил о получении нового звания лишь 7 апреля. По его словам, он встретился в Грозном с командующим Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенантом Сергеем Захаровым. «Он прибыл для вручения мне погонов генерал-лейтенанта. Указ о моем повышении в звании был ранее подписан президентом России», — рассказал глава Чечни. Он также сообщил, что звание генерал-лейтенанта присвоено первому заместителю командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии РФ Алибеку Делимханову.

Звание генерал-майора Кадыров получил в июле 2020 года. «Кадыров сам координирует действия силовиков в случае возникновения террористической угрозы и каждый раз показывал высокую эффективность. Таким образом ситуация была формализована», — прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Какие еще звания есть у Кадырова

В 2004 году глава Чечни получил звание Героя России, его отец Ахмат Кадыров был удостоен награды посмертно. Кадыровы в ходе первой чеченской войны были сторонниками непризнанной Ичкерии, однако до второй чеченской кампании перешли на сторону федеральных сил.

Кадыров также носит звания почетного профессора Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета, заслуженного строителя Чеченской Республики, почетного лидера отделения мотоклуба «Ночные волки» в республике и президента Чеченской лиги КВН.

Главе Чечни вручали орден «За заслуги в организации выборов», медаль «За возвращение Крыма», почетный орден «За бескорыстный труд во имя детей», орден Доброты, а также звание «Заслуженный защитник прав человека». В июне 2022 года Кадырова наградили орденом «За заслуги перед стоматологией» I степени.