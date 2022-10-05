Снимки с телескопа «Джеймс Уэбб» оптимизировали

Снимки с телескопа «Джеймс Уэбб» объединили с рентгеновскими кадрами Chandra

Снимки с космического телескопа НАСА «Джеймс Уэбб» оптимизировали, наложив рентгеновские кадры обсерватории Chandra. Об этом сообщается на официальном сайте Chandra.

Телескоп «Джеймс Уэбб» — самая крупная орбитальная станция, из когда-либо запущенных человечеством. Он позволяет рассмотреть детально точно даже самые далекие и ранние галактики и объекты. Однако «Уэбб» оснащен приборами, которые способны вести наблюдения только в инфракрасном и красном видимом спектре.

Теперь астрономам удалось получить более полные кадры благодаря совмещению данных обсерватории Chandra со снимками, сделанными при помощи «Джеймса Уэбба». Chandra была запущена в 1999 году для наблюдения за источниками высокоэнергетичных фотонов, например перегретого газа и остатков сверхновых, в рентгеновском спектре.

На кадрах можно разглядеть рентгеновские источники, сделанные на Chandra — они выделены фиолетовым цветом. Остальные цвета были сделаны на «Уэбба». На изображения попали Квинтет Стефана, Колесо телеги, Туманность Карина и другие объекты.

В сентябре 2022 года космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал самые четкие кадры колец Нептуна впервые за 30 лет.