Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Снимки с телескопа «Джеймс Уэбб» оптимизировали

Снимки с телескопа «Джеймс Уэбб» объединили с рентгеновскими кадрами Chandra

Фото: NASA / ESA / CSA James Webb Space Telescope / Reuters

Снимки с космического телескопа НАСА «Джеймс Уэбб» оптимизировали, наложив рентгеновские кадры обсерватории Chandra. Об этом сообщается на официальном сайте Chandra.

Телескоп «Джеймс Уэбб» — самая крупная орбитальная станция, из когда-либо запущенных человечеством. Он позволяет рассмотреть детально точно даже самые далекие и ранние галактики и объекты. Однако «Уэбб» оснащен приборами, которые способны вести наблюдения только в инфракрасном и красном видимом спектре.

Материалы по теме:
Мы вам не братья Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Мы вам не братьяЧем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
25 апреля 2021
Конец инопланетянам. Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
Конец инопланетянам.Откуда берутся таинственные сигналы из космоса и почему внеземных цивилизаций не существует
1 марта 2020

Теперь астрономам удалось получить более полные кадры благодаря совмещению данных обсерватории Chandra со снимками, сделанными при помощи «Джеймса Уэбба». Chandra была запущена в 1999 году для наблюдения за источниками высокоэнергетичных фотонов, например перегретого газа и остатков сверхновых, в рентгеновском спектре.

На кадрах можно разглядеть рентгеновские источники, сделанные на Chandra — они выделены фиолетовым цветом. Остальные цвета были сделаны на «Уэбба». На изображения попали Квинтет Стефана, Колесо телеги, Туманность Карина и другие объекты.

В сентябре 2022 года космический телескоп «Джеймс Уэбб» сделал самые четкие кадры колец Нептуна впервые за 30 лет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации
Путин пообещал стабилизацию ситуации в Донбассе
Путин заявил об удивлении результатами референдумов на новых территориях России
Выступающий в России африканский волейболист описал страну тремя словами
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Франция отправила на Украину около 50 разведчиков
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Путин порассуждал о суверенной России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.