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В сети вспомнили слова Жириновского на фоне появления световых столбов в Москве

Журналист Смирнов вспомнил скандальное обращение Жириновского к Бушу в 2003 году

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

На фоне появления в Москве и Белгороде световых столбов желтого цвета в сети вспомнили скандальное обращение бывшего главы партии ЛДПР Владимира Жириновского к экс-президенту США Джорджу Бушу. Соответствующий эпизод опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

Выступление Жириновского, о котором идет речь, было запечатлено на видео 28 января 2003 года — в нем он критикует действующего на тот момент американского лидера и предупреждает его об опасности вторжения в Ирак.

«Ночью наши ученые чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа, ***, и вся твоя страна будет под водой!» — заявляет на кадрах политик. Автор поста в свою очередь упоминает взволновавшие россиян «таинственные столбы света» — одной из причин свечения называли применение российского лазерного комплекса «Пересвет». По словам Смирнова, таким образом принцип действия «секретного оружия России» был объяснен еще 20 лет назад.

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Желтое свечение жители Белгородской области и российской столицы заметили в небе вечером во вторник, 4 октября. Они предполагали, что его причиной могут быть прожекторы.

На следующий день синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что это обычное атмосферное явление. По его словам, оно происходит, когда Солнце или Луна находятся низко над горизонтом в момент восхода или захода.

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Варвара Кошечкина
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