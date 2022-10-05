Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Неизвестный кинул четыре коктейля Молотова в здание военной части в Подмосковье

Baza: неизвестный бросил 4 коктейля Молотова в нежилое здание военной части в Подмосковье

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Полиция разыскивает неизвестного, бросившего четыре коктейля Молотова в нежилое здание военной части, расположенной в деревне Зюзино Раменского района Московской области. Об этом сообщает Baza.

Попытка поджога была совершена в ночь на 5 октября. Злоумышленник закинул в окно здания четыре бутылки с зажигательной смесью, две из них разбились, началось возгорание, от которого пострадала обшивка строения.

Еще две брошенные бутылки остались целы, их нашли и изъяли прибывшие на место происшествия полицейские.

3 октября сообщалось о задержании в Казани одиннадцатиклассницы за попытку поджечь военкомат. Школьница взяла три коктейля Молотова, два из них кинула в сторону здания, однако смогла поджечь только траву. При задержании у нее была изъята последняя бутылка с зажигательной смесью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Пушилин заявил об отступлении ВСУ из Артемовска
Стало известно о возвращении горящих туров в Турцию и Египет
В России отменили приговор похитившему один миллиард рублей украинскому хакеру
Синоптик объяснил столбы желтого света в Москве и Белгороде
Литва и НАТО проведут военные учения около Куршской косы
Американская футболистка «Локомотива» назвала оправдавшийся стереотип о русских
Иран испытал межорбитальный буксир «Саман»
Мэр Горловки заявил об обстреле исправительной колонии со стороны ВСУ
Командир отряда назвал условие для возобновления наступления ВС России
Раскрыто отношение принцев Гарри и Уильяма к королеве-консорту Камилле
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.