Неизвестный кинул четыре коктейля Молотова в здание военной части в Подмосковье

Baza: неизвестный бросил 4 коктейля Молотова в нежилое здание военной части в Подмосковье

Полиция разыскивает неизвестного, бросившего четыре коктейля Молотова в нежилое здание военной части, расположенной в деревне Зюзино Раменского района Московской области. Об этом сообщает Baza.

Попытка поджога была совершена в ночь на 5 октября. Злоумышленник закинул в окно здания четыре бутылки с зажигательной смесью, две из них разбились, началось возгорание, от которого пострадала обшивка строения.

Еще две брошенные бутылки остались целы, их нашли и изъяли прибывшие на место происшествия полицейские.

3 октября сообщалось о задержании в Казани одиннадцатиклассницы за попытку поджечь военкомат. Школьница взяла три коктейля Молотова, два из них кинула в сторону здания, однако смогла поджечь только траву. При задержании у нее была изъята последняя бутылка с зажигательной смесью.