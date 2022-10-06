Тиктокер показал правильный способ закрывать жалюзи на первом этаже

The Sun: жителям первых этажей рекомендовали закрывать жалюзи, направляя пластины вверх

Жителям первых этажей следует закрывать жалюзи плиссе, направляя пластины снизу вверх, порекомендовал тиктокер, публикующий контент под псевдонимом @virtuallyblinded. На правильный способ закрывать пластины горизонтальных жалюзи, который он показал, обратило внимание издание The Sun.

Видеоролик собрал около 200 тысяч лайков. «Никогда не поворачивайте жалюзи вниз ночью. Если свет горит, люди снаружи увидят все. Поворачивайте их вверх», — объяснил @virtuallyblinded.

Если человек живет на втором этаже, продолжил тиктокер, нужно, наоборот, закрывать жалюзи, поворачивая пластины сверху вниз.

Ранее тиктокерша Клер Де Лис, которая четыре года прожила без центрального отопления, подсказала способ правильно согреть кровать и не обжечься. Для этого нужно положить под одеяло горячую бутылку, посоветовала она.