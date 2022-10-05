Тиктокерша подсказала способ правильно согреть холодную кровать

The Sun: чтобы согреть холодную кровать, нужно положить под одеяло горячую бутылку

Чтобы согреть в заморозки холодную кровать, нужно положить под одеяло горячую бутылку, посоветовала тиктокерша Клер Де Лис, которая четыре года прожила без центрального отопления. На ролик в TikTok, в котором она подсказала способ правильно согреть кровать и не обжечься, обратило внимание издание The Sun.

По словам Клер Де Лис, горячую бутылку для согревания постели надо во что-нибудь завернуть. «Если лечь спать замерзшим, тело не даст предупредительного сигнала об ожоге, и вы не представляете, насколько быстро можно обжечься и ничего не заметить», — предупредила она.

Если под рукой нет специального чехла для горячей бутылки, можно обернуть емкость старой футболкой, продолжила Клер Де Лис. Бутылку, уточнила она, лучше класть под одеяло заранее.

Кроме того, продолжила тиктокерша, одеяло должно быть больше кровати, чтобы в него можно было завернуться.

Ранее ведущая блога о чистоте, тиктокерша Кэт Мэй указала главное помещение в доме, нуждающееся в уборке. По ее словам, чтобы ванная комната оставалась чистой, там нужно убираться раз в неделю по 15 минут.