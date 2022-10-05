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Тиктокерша подсказала способ правильно согреть холодную кровать

The Sun: чтобы согреть холодную кровать, нужно положить под одеяло горячую бутылку

Кадр: @klairedelysofficial / TikTok

Чтобы согреть в заморозки холодную кровать, нужно положить под одеяло горячую бутылку, посоветовала тиктокерша Клер Де Лис, которая четыре года прожила без центрального отопления. На ролик в TikTok, в котором она подсказала способ правильно согреть кровать и не обжечься, обратило внимание издание The Sun.

По словам Клер Де Лис, горячую бутылку для согревания постели надо во что-нибудь завернуть. «Если лечь спать замерзшим, тело не даст предупредительного сигнала об ожоге, и вы не представляете, насколько быстро можно обжечься и ничего не заметить», — предупредила она.

Если под рукой нет специального чехла для горячей бутылки, можно обернуть емкость старой футболкой, продолжила Клер Де Лис. Бутылку, уточнила она, лучше класть под одеяло заранее.

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Кроме того, продолжила тиктокерша, одеяло должно быть больше кровати, чтобы в него можно было завернуться.

Ранее ведущая блога о чистоте, тиктокерша Кэт Мэй указала главное помещение в доме, нуждающееся в уборке. По ее словам, чтобы ванная комната оставалась чистой, там нужно убираться раз в неделю по 15 минут.

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Александра Лисица
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