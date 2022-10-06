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В Сирии начались боестолкновения после высадки десанта США у Камышлы

В Сирии после высадки десанта США в районе Камышлы начались вооруженные столкновения

Фото: Hassan Ammar / AP

В Сирии после высадки десанта США в районе города Камышлы начались вооруженные столкновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный военный источник.

«Несколько членов союзных сирийской армии сил пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай к югу от Камышлы», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, Вашингтон утверждает, что десант высадился с целью ликвидации одного из членов «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). «Но в итоге они убили обычного пастуха», — сказал он.

Собеседник агентства также отметил, что американские военные похитили нескольких членов союзных сил сирийской армии.

Ранее замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что опекаемые США боевики в Сирии наращивают активность, что говорит о неспособности Вашингтона контролировать обстановку в оккупированной зоне. Егоров добавил, что на границе оккупированной США зоны Эт-Танф в провинции Хомс было совершено нападение со стороны боевиков подконтрольных американской стороне вооруженных формирований на позиции правительственных сил.

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Анжелика Бережная
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