Бритни Спирс жестко отреагировала на публичные извинения матери
Американская певица Бритни Спирс открыто заявила, что не готова простить свою мать даже после ее публичных извинений. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
40-летняя Бритни дала понять, что не готова идти на примирение с родительницей. В ответ на извинения она опубликовала эмоциональный пост, упомянув и остальных членов семьи, которые, как она считает, причастны к ее страданиям. Звезда заявила, что слова матери для нее ничего не значат.
«В течение 13 лет мне приходилось еженедельно встречаться с врачами, чтобы вспомнить свое прошлое, что только усугубляло ситуацию!!!», — высказалась исполнительница.
Она напомнила, что после того, как отец поместил ее в психиатрическую больницу, ни один член семьи не встал на ее защиту. Певица сопроводила пост фотографий с цитатой писательницы Риты Мэй Браун: «Один из ключей к счастью — плохая память».
На прошлой неделе Линн Спирс прокомментировала один из постов дочери, в котором говорилось об обидах на семью, извинившись перед Бритни и попросив разблокировать ее.
«Мне так жаль! Я так люблю тебя и скучаю! Я извиняюсь за все, что причинило тебе боль!» — написала мать певицы.
Ранее Бритни Спирс снялась топлес и смутила фанатов новой прической. Опубликовав фото, на котором она запечатлена в трусах и прикрывает грудь руками, звезда сообщила, что остригла все волосы, но пока не готова это показывать.