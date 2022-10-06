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В моду вошли закуски из сливочного масла

The Guardian: в социальной сети TikTok появился тренд на закуски из сливочного масла

Фото: unsplash

В TikTok появились десятки видео с закусками из сливочного масла. О новом тренде рассказывает The Guardian.

В сентябре пользовательница социальной сети Жюстин Дойрон опубликовала видео о приготовлении смеси из размягченного сливочного масла, трав, цедры и съедобных цветов. Видео стало вирусным, а его хэштег #ButterBoard набрал 180 миллионов просмотров. Множество людей по всему миру попытались повторить вошедшую в моду закуску.

Отмечается, что рецепт был взят из кулинарной книги авторов Джошуа Макфаддена и Марты Холмберг Six Seasons: A New Way with Vegetables, вышедшей в 2017 году. Масло можно приправлять травами, медом, орехами, а иногда и всеми тремя компонентами. При этом нарезка из масла соответствует тем же признакам, что и мясная: это закуска, которая не требует приготовления, привлекательно выглядит и может быть подана с нарезанным багетом.

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Алиса Удовик
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