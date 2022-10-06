Финляндия выделит Украине девятый пакет военной помощи
Власти Финляндия пожертвуют Украине больше техники для обороны
Правительство Финляндии собирается выделить Украине девятый пакет военной помощи, пока его содержание не раскрывается, заявили в правительстве Финляндии. Об этом сообщает ТАСС.
«Финляндия пожертвует Украине больше техники для обороны. Президент республики принял решение по этому вопросу сегодня, 6 октября 2022 года. Это девятая поставка военной техники из Финляндии на Украину», — отмечается в тексте.
Также отмечается, что никакой дополнительной информации о содержании пакета новой помощи, способе и сроках его доставки не раскрывается в целях безопасности.
Ранее жители США раскритиковали решение президента Байдена о новом пакете помощи Украине.