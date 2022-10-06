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Финляндия выделит Украине девятый пакет военной помощи

Власти Финляндия пожертвуют Украине больше техники для обороны

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Правительство Финляндии собирается выделить Украине девятый пакет военной помощи, пока его содержание не раскрывается, заявили в правительстве Финляндии. Об этом сообщает ТАСС.

«Финляндия пожертвует Украине больше техники для обороны. Президент республики принял решение по этому вопросу сегодня, 6 октября 2022 года. Это девятая поставка военной техники из Финляндии на Украину», — отмечается в тексте.

Также отмечается, что никакой дополнительной информации о содержании пакета новой помощи, способе и сроках его доставки не раскрывается в целях безопасности.

Ранее жители США раскритиковали решение президента Байдена о новом пакете помощи Украине.

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Татьяна Антоненко
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