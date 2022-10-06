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Врачи назвали еду для омоложения кожи

Врачи Аль Хубра и Урселл посоветовали питаться сливами для предотвращения появления морщин

Фото: Shahab Vejdanian / Unsplash

Британские врачи-диетологи Хасия Аль Хубра и Аманда Урселл назвали девять продуктов питания, которые благотворно влияют на красоту и молодость кожи. Их советы о полезной еде приводит издание The Sun.

Так, например, в список богатых витамином С ягод вошли ежевика и слива. По словам медиков, фиолетовые плоды замедляют процесс старения и повышают в организме уровень коллагена, который обеспечивает прочность и эластичность кожи.

Помимо прочего, предотвратить появление мешков под глазами, морщин и кожных заболеваний, в частности, дерматита, помогают вода, яйца и сладкий картофель. Специалисты утверждают, что для достижения наилучшего качества кожи важно сохранять водный баланс, употреблять полезные жиры и сложные крахмалистые углеводы.

«Считается, что противовоспалительные продукты, такие как зеленые листовые овощи, и пробиотические продукты, включая кефир, снижают риск обострения экземы — заболевания, сопровождающегося высыпаниями и зудом», — пояснила доктор Аль Хубра.

В январе 2021 года врач-дерматолог Станислав Арканников также назвал продукт с омолаживающим эффектом. По его словам, кофе обладает антиоксидантами, которые замедляют старение.

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Карина Черных
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