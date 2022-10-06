Евросоюз ввел санкции в отношении Газманова и Расторгуева

Евросоюз включил в санкционный список Расторгуева, Газманова и Чичерину

Евросоюз включил в новый список антироссийских санкций музыкантов Николая Расторгуева, Олега Газманова и Юлию Чичерину, следует из документа, опубликованного на портале официального журнала ЕС.

В разделе причин введения санкций в отношении артистов указывается, что Расторгуев и Газманов, в частности, поддерживали «российскую агрессию в отношении Украины в своих заявлениях и музыке», выступали на концерте-митинге в «Лужниках» в марте этого года и в Донбассе перед военными.

Чичерина, по утверждению ЕС, «использует свою заметную известность, чтобы публично подрывать территориальную целостность и суверенитет Украины».

О том, что эти музыканты могут попасть в список антироссийских санкции, сообщалось в конце сентября.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины внес в санкционный список певиц Анну Седокову, Таисию Повалий и Ани Лорак, а также телеведущую Регину Тодоренко. Все упомянутые знаменитости являются гражданками Украины.