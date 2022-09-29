ЕС захотел внести в черные списки артистов Олега Газманова и Юлию Чичерину

ЕС может внести в черные списки 29 человек, включая артистов Газманова и Чичерину

Европейский Союз может внести в черные списки 29 человек, включающих артистов, в рамках введения новых санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Еврообсервер».

Среди российских звезд в них попадают эстрадный певец и композитор Олег Газманов, музыкант Николай Расторгуев, а также рок-исполнительница и актриса Юлия Чичерина. По данным портала, эти артисты выступают как «звезды провоенной музыки».

В июле Евросоюз опубликовал седьмой пакет санкций против России.

Новые ограничения ввели против актеров Сергея Безрукова и Владимира Машкова. По данным ЕС, артисты активно поддерживали российскую спецоперацию на Украине, а до этого выступали в поддержку присоединения Крыма к России.

Ранее стало известно, что российскую певицу, бывшую солистку группы «Блестящие» Анну Семенович внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.