Гросси заявил о прогрессе по созданию зоны безопасности у ЗАЭС

Гросси после встречи с Зеленским заявил о прогрессе по созданию зоны ядерной защиты у ЗАЭС

Генеральный директор международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о достижении прогресса по вопросу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в своем Twitter-аккаунте.

Глава МАГАТЭ назвал встречу с украинским лидером прекрасной. Гросси отметил, что заверил Зеленского в том, что агентство будет и дальше «руководствоваться международным правом». «Мы также добились прогресса в создании зоны ядерной защиты и безопасности вокруг ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Ранее МАГАТЭ отказалось признавать решение о переводе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в собственность России.