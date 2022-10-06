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Аналитик объяснил укрепление России в Каспийском регионе

Аналитик Адамидов объяснил стремление России к укреплению на Каспии западными санкциями

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Аналитик Дмитрий Адамидов объяснил стремление России к укреплению в Каспийском регионе. В частности, речь идет о транспортном коридоре «из варяг в персы», рассказал он в беседе с изданием URA.RU.

Как отметил Адамидов, этот коридор существует давно, однако там не были развиты инфраструктура и товарные потоки. «В связи с санкциями, намеками Запада на проблемы с морским маршрутом, российские грузы переориентировали потоки в Индию через Иран», — пояснил он. По его словам, для России этот маршрут важен, так как он является «окном в Азию через Каспий».

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин также подчеркнул, что торговый путь через Каспийский регион приобретает для Москвы критически важное значение. «С учетом, что переходы в Европу осложнены или закрыты, этот выход из абстрактного, теоретического превратился в практический», — добавил эксперт.

В июне о желании построить «торговую артерию Восточного полушария» говорил владелец и глава группы «Дело», которой принадлежит крупнейший российский контейнерный оператор «Трансконтейнер», Сергей Шишкарев. По замыслу бизнесмена, трасса будет представлять собой единый бесшовный коридор из России в Индию через Иран.

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Марина Совина
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