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Названа опасность покупки Маском Twitter для США

Politico: Вашингтон опасается, что Маск разблокирует в Twitter экс-президента Трампа

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вашингтон опасается вероятного приобретения предпринимателем Илоном Маском социальной сети Twitter по причине того, что миллиардер может разблокировать экс-президента США Дональда Трампа, а это может повлиять на будущие президентские выборы в стране в 2024 году. Об этом сообщает издание Politico.

В публикации отмечается, что есть как минимум две причины, по которым соцсеть при Илоне Маске может разблокировать Трампа. Первая — стремление бизнесмена к абсолютной свободе слова. Ранее он говорил, что хоть и согласен с временными блокировками пользователей, если те пишут «что-то незаконное или просто разрушительное для мира», но постоянные и полные запреты фундаментально подрывают доверие к Twitter.

Вторая причина — стремление больше зарабатывать, ради чего может быть снят запрет на политическую рекламу, введенный бывшим гендиректором Twitter Джеком Дорси в 2019 году. В этом случае платформа сможет привлекать еще больше политиков и, соответственно, доходов. Подобные ходы, отмечают аналитики, могут привести и к общему росту разжигания ненависти и экстремизму на платформе из-за ослабления модерации.

Возможное возвращение Трампа называют огромным благом для его новых президентских амбиций, чего боятся демократы. Эндрю Бликер, президент компании по связям с общественностью Bully Pulpit Interactive, в интервью Politico даже назвал покупку Маском соцсети «пожертвованием в размере 40 миллиардов долларов на предвыборную кампанию Трампа». Однако есть мнение, что возвращение экс-президента на платформу может и навредить республиканцам.

Аккаунт Трампа в Twitter был бессрочно заблокирован 8 января 2021 года. Согласно заявлению соцсети, аккаунт был заморожен на постоянной основе из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Это состоялось через два дня после штурма Капитолия сторонниками экс-президента.

В мае этого года Трамп отказался возвращаться в Twitter, несмотря на предложение Илона Маска. «Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter», — заявил Трамп.

4 октября сообщалось, что Илон Маск снова захотел купить Twitter. Он предложил соцсети возобновить сделку по продаже по первоначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию.

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Антон Похиляк
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