Neurology: омега-3 жирные кислоты улучшили здоровье мозга в среднем возрасте

Употребление в пищу рыбы и других источников омега-3 жирных кислот сохраняет здоровье мозга и улучшает когнитивные функции в среднем возрасте. К такому выводу пришли ученые Центра медицинских наук Техасского университета, которые опубликовали статью в журнале Neurology. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Согласно авторам работы, наличие по крайней мере некоторого количества омега-3 в эритроцитах было связано со здоровой структурой мозга и когнитивной функцией среди здоровых добровольцев в возрасте от 40 до 50 лет.

Средний возраст 2183 добровольцев составлял 46 лет. Была изучена связь концентрации омега-3 жирных кислот в эритроцитах с результатами МРТ и анализа когнитивных маркеров старения мозга. Исследователи также определили влияние концентрации омега-3 эритроцитов на добровольцах, которые являются носителями гена APOE4, связанного с повышенным риском болезни Альцгеймера.

По словам ученых, даже в более молодом возрасте, если диета включает некоторое количество омега-3 жирных кислот, мозг может быть обеспечен защитой, которая также наблюдается в среднем возрасте. Более высокий индекс омега-3 был связан с большими объемами гиппокампа — области мозга, отвечающей за обучение и консолидацию долговременной памяти. Потребление большего количества омега-3 было связано с лучшим абстрактным мышлением или способностью понимать сложные концепции с помощью логического мышления. Жирные кислоты DHA и EPA также защищали здоровье мозга носителей APOE4.