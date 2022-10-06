Кремль оценил данные об убежденности США в причастности Киева к убийству Дугиной

Песков оценил данные об убежденности США в причастности Украины к убийству Дугиной

Появившиеся в прессе данные об убежденности разведки США в причастности властей Украины к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной лишь заставляют надеяться, что таким образом Вашингтон не пытается откреститься от преступлений Киева. Так оценил данную информацию представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в четверг, 6 октября.