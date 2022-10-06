Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль оценил данные об убежденности США в причастности Киева к убийству Дугиной

Песков оценил данные об убежденности США в причастности Украины к убийству Дугиной

Появившиеся в прессе данные об убежденности разведки США в причастности властей Украины к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной лишь заставляют надеяться, что таким образом Вашингтон не пытается откреститься от преступлений Киева. Так оценил данную информацию представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в четверг, 6 октября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
В ЕС утвердили новый пакет антироссийских санкций
Кремль оценил данные об убежденности США в причастности Киева к убийству Дугиной
В ДНР назвали сложным Краснолиманское направление
Появились новые подробности отъезда из России вице-чемпионки ОИ по гимнастике
В ДНР сообщили о сдаче ВСУ позиций на артемовском направлении
В Кремле отреагировали на слова Маска о желании востока Украины быть с Россией
Кремль ответил на публикацию NYT о причастности Украины к убийству Дугиной
Кремль подтвердил визит главы МАГАТЭ в Россию
Кремль высказался об участии Путина в конференции по климату
МИД обвинил частные компании США в обработке информации со спутников для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.