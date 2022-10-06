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Антонов прокомментировал предупреждение США в адрес российских властей

Посол в Вашингтоне Антонов ничего не знает о предупреждении США в адрес руководства России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала прокомментировал якобы сделанное советником американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном предупреждение в адрес российских властей о «катастрофических» для Москвы последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине, сообщает РИА Новости.

«Что касается некоего предупреждения Джейка Салливана российскому руководству, я такого не знаю, но я твердо убежден, что мы не оправдывались бы за наши действия на Украине. Во-вторых, мы бы твердо, пока крайней мере я говорю про себя, если бы я присутствовал на этой встрече, мы отвергли такой тон, такую тональность американской стороны в отношении наших действий», — заявил российский дипломат.

По его словам, Россия согласна вести диалог с США лишь на равных, предупредив о возмездии в случае попыток кого-либо разрушить основы государства.

Ранее Антонов заявил, что российские дипломаты в контакте с американскими коллегами пытаются донести, что Москва будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ.

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Марина Совина
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