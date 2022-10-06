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Двое неизвестных из России приплыли на лодке в США

Двое мужчин на лодке приплыли из России на остров Святого Лаврентия в США

Фото: 176th Wing Alaska Air National Guard / Wikimedia

Два человека высадились на американском острове Святого Лаврентия в Беринговом проливе и заявили, что приплыли из России. Об этом сообщает KTVA.

О появлении неизвестных в береговой охране узнали утром 4 октября. Жители острова рассказали, что двое незнакомцев прибыли на маленькой лодке. Мужчины уверяли, что приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе и якобы хотели «убежать от военных». Они преодолели по морю примерно 480 километров.

Об инциденте поставили в известность сенатора США от штата Аляска Дэна Салливана, который созвонился с секретарем Министерства внутренней безопасности США и другими чиновниками ведомства, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

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В данный момент мужчины доставлены в американский город Анкоридж, штат Аляска, где с ними работают сотрудники Министерства внутренней безопасности США. Таможенная и пограничная службы страны решают, «допустим ли въезд этих лиц в Соединенные Штаты».

KTVA уточняет, что изначально неизвестные были названы российскими гражданами, но сейчас формулировка их статуса изменена на «иностранные граждане».

В 2019 году сообщалось, что россиянин попал в норвежскую тюрьму за ограбление банка на острове Шпицберген. Мужчину приговорили к 14 месяцам лишения свободы.

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Никита Савин
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