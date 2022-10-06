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В Ростуризме пообещали оперативно возвращать деньги мобилизованным россиянам

Ростуризм: туроператоры готовы оперативно возвращать деньги мобилизованным гражданам

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова пообещала, что призванным в ходе частичной мобилизации россиянам оперативно будут возвращаться деньги за несостоявшиеся поездки. Об этом она в четверг, 6 октября, рассказала в кулуарах II Каспийского экономического форума, передает ТАСС.

Руководитель ведомства уточнила, что туроператоры и отельеры выразили готовность в кратчайшие сроки возвращать средства всем призванным гражданам.

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«Что касается возвратов за путевки. Мы дали рекомендации бизнесу, туроператорам и отельерам приоритетно возвращать деньги тем, кто мобилизован, — заявила Догузова. — Бизнес откликнулся позитивно и будет по мере возможности оперативно возвращать средства всем, кто призывается в рамках частичной мобилизации».

Ранее в сентябре эксперты туротрасли раскрыли россиянам порядок выезда из страны в период частичной мобилизации. В Ростуризме подчеркнули, что если гражданин не получил повестку, то он может отправляться в поездки — каких-либо ограничительных мер на федеральном уровне в настоящее время нет.

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Валентина Процкова
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