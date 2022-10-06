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В МИД рассказали о ходе расследования аварий на «Северных потоках»

Вершинин: РФ рассматривает все опции для расследования аварий на «Северных потоках»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

На данный момент российская сторона рассматривает все варианты для расследования терактов, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и привели к утечке топлива. О ходе расследования рассказал замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Рассматриваются все опции», — уточнил дипломат. Он ответил на вопрос о дальнейших шагах, которые планирует совершить Москва в вопросе выяснения причин аварий на трубопроводах.

Ранее Федеральное управление уголовной полиции Германии назвало утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» целенаправленным саботажем. Полиция не располагает данными, кто именно совершил диверсию, но допускает причастность к этому того или иного государства.

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Виктория Кондратьева
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