В МИД рассказали о ходе расследования аварий на «Северных потоках»

Вершинин: РФ рассматривает все опции для расследования аварий на «Северных потоках»

На данный момент российская сторона рассматривает все варианты для расследования терактов, которые произошли на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и привели к утечке топлива. О ходе расследования рассказал замглавы МИД России Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

«Рассматриваются все опции», — уточнил дипломат. Он ответил на вопрос о дальнейших шагах, которые планирует совершить Москва в вопросе выяснения причин аварий на трубопроводах.

Ранее Федеральное управление уголовной полиции Германии назвало утечку на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» целенаправленным саботажем. Полиция не располагает данными, кто именно совершил диверсию, но допускает причастность к этому того или иного государства.