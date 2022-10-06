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Сестра Кардашьян раскрыла вес с фразой «люблю свое толстое тело»

Телезвезда Кортни Кардашьян оценила свое тело и раскрыла, что весит 52 килограмма

Фото: Elisabetta Sodi / Globallookpress.com

Американская телезвезда, фотомодель, предпринимательница Кортни Кардашьян раскрыла свой вес с фразой «люблю свое толстое тело». Об этом она рассказала в новом эпизоде шоу The Kardashians, передает Page Six.

Сестра телезвезды Ким Кардашьян призналась, что ранее весила 43 килограмма, однако на данный момент потеряла прежнюю форму. В настоящее время, по словам блогерши, ее вес составляет 52 килограмма. При этом она отметила, что в прошлом боролась с лишними, по ее мнению, килограммами, но впоследствии приняла особенности новой внешности.

«Мне потребовалось немало усилий, чтобы почувствовать себя по-настоящему комфортно и быть довольной изменениями. (...) Мне так нравится мое толстое тело», — оценила свою фигуру Кардашьян, добавив, что полюбить себя ей помог супруг — барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер, который поддерживал жену и делал ей комплименты.

В сентябре пользователи сети заподозрили Кортни Кардашьян в беременности по фотографии, на которой она позирует в откровенном наряде. Поклонники обратили внимание на изменившуюся фигуру звезды реалити-шоу, а также на позу Кардашьян: на снимке она положила руку на живот.

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Алина Гостева
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