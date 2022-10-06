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Партия выдвинула Токаева в президенты

Партия «Ак Жол» выдвинула президента Казахстана Токаева кандидатом на следующие выборы

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Партия «Ак Жол» («Светлый путь») выдвинула главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты страны на следующие выборы. Об этом сообщила партийная пресс-служба ТАСС.

«На съезде были предложены четыре кандидатуры в качестве претендентов в кандидаты на выборы от партии. Больше всего голосов получила кандидатура Касым-Жомарта Токаева», — заявили в «Ак Жол».

Уточняется, что партийный съезд провели перед внеочередными выборами президента республики, которые пройдут 20 ноября.

Ранее Токаев решил идти на предстоящие выборы от широкой коалиции общественно-политических сил, «формирующих социальную базу проводимых в стране реформ». Как он утверждает, это решение будет правильным и «позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений».

Также лидер Казахстана предложил установить однократный семилетний президентский срок в республике и провести внеочередные выборы главы государства осенью.

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Кристина Есикова
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