В Южной Корее отреагировали на ракетные пуски КНДР

Южная Корея призвала мир не игнорировать ракетные пуски КНДР

Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея осудил КНДР за ракетные пуски, которые состоялись в четверг, 6 октября, пишет ТАСС со ссылкой на Yonhap News Agency.

Совет отреагировал на ракетные пуски КНДР и предупредил о еще «более сильном ответе на провокации». Заседание ведомства состоялось под председательством начальника управления по безопасности президентской администрации Ким Сон Хана. Участники мероприятия пришли к выводу, что «последняя провокация» со стороны Пхеньяна состоялась в то время, когда в Совете Безопасности ООН шло обсуждение ракетных пусков Северной Кореи.

В Сеуле считают, что такие действия являются вызовом международному сообществу. Они призвали не игнорировать действия КНДР.

Ранее КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Власти страны назвали это ответом на учения США и Южной Кореи.