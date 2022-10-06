В Южной Корее отреагировали на ракетные пуски КНДР
Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея осудил КНДР за ракетные пуски, которые состоялись в четверг, 6 октября, пишет ТАСС со ссылкой на Yonhap News Agency.
Совет отреагировал на ракетные пуски КНДР и предупредил о еще «более сильном ответе на провокации». Заседание ведомства состоялось под председательством начальника управления по безопасности президентской администрации Ким Сон Хана. Участники мероприятия пришли к выводу, что «последняя провокация» со стороны Пхеньяна состоялась в то время, когда в Совете Безопасности ООН шло обсуждение ракетных пусков Северной Кореи.
В Сеуле считают, что такие действия являются вызовом международному сообществу. Они призвали не игнорировать действия КНДР.
Ранее КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Власти страны назвали это ответом на учения США и Южной Кореи.