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В Южной Корее отреагировали на ракетные пуски КНДР

Южная Корея призвала мир не игнорировать ракетные пуски КНДР

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Совет национальной безопасности (СНБ) при президенте Республики Корея осудил КНДР за ракетные пуски, которые состоялись в четверг, 6 октября, пишет ТАСС со ссылкой на Yonhap News Agency.

Совет отреагировал на ракетные пуски КНДР и предупредил о еще «более сильном ответе на провокации». Заседание ведомства состоялось под председательством начальника управления по безопасности президентской администрации Ким Сон Хана. Участники мероприятия пришли к выводу, что «последняя провокация» со стороны Пхеньяна состоялась в то время, когда в Совете Безопасности ООН шло обсуждение ракетных пусков Северной Кореи.

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В Сеуле считают, что такие действия являются вызовом международному сообществу. Они призвали не игнорировать действия КНДР.

Ранее КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Власти страны назвали это ответом на учения США и Южной Кореи.

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Марина Совина
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